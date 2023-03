Jorge Jesus sonha com a final da Liga Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de a Liga Europa estar ainda nos 'oitavos', Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe, não esconde o sonho de nova final da prova. "Sonho chegar lá pela terceira vez. Uma das que perdi foi com o Sevilha", disse antes de novo embate com os andaluzes. A primeira mão é em Sevilha e Jorge Jesus quer levar a discussão para Istambul.