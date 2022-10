José Mourinho faz apelo aos seus 60.011 jogadores

Um apelo à militância dos adeptos da Roma. José Mourinho quer que as bancadas do Olímpico ajudem esta noite os seus pupilos a levar de vencido o Betis de Rui Silva e William Carvalho [prevê-se que sejam suplentes], líder isolado do Grupo C da Liga Europa. “Defrontamos uma equipa que tem um grande treinador [Manuel Pellegrini] e uma filosofia de jogo muito própria. Um rival que tem vindo a ganhar e que conta com jogadores experientes e internacionais. Também é difícil para eles. Onze contra onze mais 60 mil a nosso favor nas bancadas. Confio no meu onze e na nossa gente”, refere o Special One, que voltará a dar a baliza a Rui Patrício. “Necessitamos muito dos três pontos, pois os três que temos não são suficientes”, acrescenta.

O Olímpico vai torcer esmagadoramente pela Roma, claro, mas o Betis contará com o apoio de cerca de 5 mil fãs. Manuel Pellegrini enfatiza a importância do jogo e clarifica a alegada antiga questiúncula com José Mourinho. “A vitória deixar-nos-ia perto do apuramento. José Mourinho não entrou em decadência, considero até um sinal de maturidade ter aceitado o projeto da Roma. É parecido com aquilo que fiz quando fui há dez anos para o Málaga. Tenho uma relação correta com ele”, garante o chileno.