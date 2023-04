José Mourinho: «Não somos a melhor equipa de Itália, nem a melhor da Liga Europa»

Finalistas da Liga Conferência da época passada, Feyenoord e Roma voltam a encontrar-se, desta feita num patamar acima da hierarquia europeia. Na antevisão, fiel ao seu estilo, Mourinho colocou a pressão no lado holandês. “O Feyenoord é a melhor equipa da sua liga, vai ganhar o título dentro de algumas semanas”, sublinhou o técnico de 60 anos. “Nós não somos a melhor equipa de Itália, nem somos a melhor equipa da Liga Europa, mas ainda assim podemos vencer”, acrescentou.

Questionado sobre o jogo de Tirana, que deu o título europeu à Roma há um ano, o técnico disse esperar um Feyenoord bem diferente. “Não existe um estado de permanência nas equipas. Só me lembro desse Feyenoord quando entro no centro de treinos e vejo lá o troféu da Liga Conferência”, vincou o técnico, que voltou a dar uma conferência com declarações curiosas. “Claro que estamos preocupados com o adversário, pois a Roma é uma equipa humilde com um treinador humilde.”