José Mourinho: «Somos uma equipa defensiva e temos 27 bolas aos postes, é um pouco contraditório»

A Roma perdeu por 1-0 em casa do Feyenoord na primeira mão dos 'quartos' da Liga Europa e vai agora tentar inverter a situação no Olímpico, na quinta-feira. Na antevisão, José Mourinho refutou as ideias de que os romanos possam ser uma equipa submetida à retaguarda."Somos uma equipa defensiva e temos 27 bolas aos postes, é um bocado contraditório. Não quero dizer que temos azar, só temos de ser melhores. Podem falar dos postes ou do guarda-redes adversário, mas para mim significa que criamos oportunidades de golo e isso é importante. O assunto dos postes não me preocupa, muito pelo contrário", garantiu o 'Special One' em conferência de imprensa.O treinador português, de 60 anos, garantiu ter "máximo respeito pelo Feyenoord" mas deu conta de ter "plena confiança nos jogadores e adeptos" para dar a volta à eliminatória."Temos de ter paciência, temos de marcar dois golos a mais do que eles. Não sei se vamos ganhar, mas sei que temos uma equipa em boa forma e que podemos contar com um estádio que vai querer jogar connosco", deu conta Mourinho.Sobre a possíveis baixas no jogo da capital italiana, 'Mou' não abriu jogo. "Dybala? Não sei se ele pode jogar desde o primeiro minuto. Dei mais 24 horas ao Paulo para ver se ele pode estar no jogo. Vamos fazer um treino mais intenso e ver se ele pode jogar. Tammy Abraham? Ele está sempre bem. Às vezes marca e às vezes não. As alternativas também são importantes porque é impossível manter os mesmos jogadores a jogar sempre", vincou.