Júlio Romão alerta Sp. Braga: «Contra-ataque é nosso ponto forte»

Júlio Romão, médio brasileiro ao serviço do campeão do Azerbaijão, deixou elogios ao Sp. Braga antes da partida desta quinta-feira, agendada para as 20 horas no Estádio Municipal de Braga, a contar para o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

"Vai ser um grande dia. Muitos jogadores jogaram em Portugal e, apesar e vir de uma derrota, sabemos que o Sp. Braga é uma grande equipa, muito ofensiva e que gosta de ter a bola. Mas, treinámos forte e estamos preparados para fazer um bom jogo. Vai ser um jogo dividido, de detalhes. Estamos num momento bom, temos experiência na Liga Europa, mas vamos jogar contra uma grande equipa. Tanto nós como o Sp. Braga pode sair com a vitória", referiu o futebolista, apontando um detalhe do Qarabag que pode servir de alerta para o Sp. Braga: "O Qarabag é uma equipa que joga muito no contra-ataque, gosta de ter bola, mas o ponto forte é o contra-ataque. Nos últimos anos, temos procurado ter a bola, uma equipa que gosta de pressionar, mas o ponto forte mesmo é o contra-ataque: quando recuperamos a bola saímos rápido para a frente".