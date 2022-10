Karel Geraerts deliciado com vitória em Braga: «O que vivemos aqui é mágico»

Na véspera, Karel Geraerts tinha atribuído o favoritismo ao Sp. Braga, mas a verdade é que o Saint-Gilloise acaba por sair do Minho com os 3 pontos e, também, a liderança no Grupo D, à frente precisamente dos minhotos. Um cenário que o técnico dos belgas assume ter muita importância."Ajuda reforçar a dimensão da vitória e ganhar no final do jogo tem sempre um sentimento especial. Esta vitória é magnífica. Fizemos uma boa primeira parte contra uma boa equipa como é o Sp. Braga, que tem jogadores rápidos. Criámos perigo, tivemos ocasiões para marcar, mas foram eles a marcar primeiro. Aí, com o golo do Sp. Braga, começámos a reagir, a movimentarmo-nos mais e, como disse, marcar no final é sempre bom. O que vivemos aqui é mágico, tanto para nós como para os adeptos. Estou muito satisfeito por tudo o que conseguimos esta noite. Todos os jogadores, titulares e suplentes, foram peças importantes para este resultado. Estávamos a precisar desta vitória", assumiu o técnico."Temos de olhar para a valia do Braga, que é um excelente clube, tem uma grande história, está em 2º no campeonato, só perdeu um jogo e continua a ser favorito para o próximo jogo", finalizou.