Lautaro Martínez: «Esta vitória mostra que o Inter está preparado para grandes feitos»

Lautaro Martínez foi uma das figuras da goleada do Inter de Milão por 5-0 frente ao Shakhtar. O argentino bisou e foi decisivo no caminho dos italianos rumo à final da Liga Europa.





"Foi uma noite incrível, do género das que sonhamos. Há muito tempo que não jogava assim tão bem. Estes golos são muito importantes para mim. Houve um período onde não estive ao meu nível habitual, mas esta experiência ajudou-me a crescer. Provámos com esta meia-final que o Inter está preparado para grandes feitos. Estamos prontos para a final", afirmou, no final do encontro.Lautaro aponta agora a mira ao Sevilha, na final de sexta-feira."O Sevilha é uma equipa muito forte. Vamos tentar descansar nos próximos dias e preparar bem esta final, que é especial. É um jogo com o qual temos sonhado. Espero que tudo corra bem e que o Inter leve o troféu para casa", preconizou.