Lech Poznan, adversário do Benfica, suspende venda de bilhetes para Liga Europa

O Lech Poznan, adversário do Benfica no encontro da primeira jornada do grupo D da Liga Europa, anunciou esta segunda-feira que suspendeu a venda de bilhetes para a competição, aguardando decisões superiores, face à pandemia de covid-19.

"A venda de ingressos para os jogos da fase de grupos da Liga Europa está suspensa até quinta-feira. Aguardamos a decisão do Ministério da Saúde na quinta-feira sobre zonas de segurança e regras em cada região", publicou o clube polaco na rede social Twitter.

Nos últimos dias, o Lech Poznan, no qual alinha o português Pedro Tiba, indicou que o seu estádio, com capacidade 43.269 pessoas, iria poder abrir portas ao público na partida frente aos 'encarnados', mas apenas a um número correspondente a 25% da lotação, ou seja, pouco mais de 10.000 espectadores.

Contudo, e apesar da UEFA ter autorizado público nos jogos europeus, até 30% da lotação, o clube terá de aguardar por uma decisão superior das autoridades de saúde locais, depois de já ter colocado os bilhetes à venda, dando prioridade aos sócios, que devem respeitar a distância de segurança de 1,5 metros nas bancadas.

Os adeptos visitantes estão impedidos de marcar presença.

O Benfica desloca-se a casa dos polacos em 22 de outubro, pelas 17:55, seguindo-se uma semana depois os belgas do Standard Liège, no Estádio da Luz, terminado a primeira volta da fase de grupos em 05 de novembro, novamente, em casa, com os escoceses do Rangers.

Em 26 de novembro, Benfica desloca-se a Glasgow, depois recebe o Lech Poznan, em 3 de novembro, e encerra a fase de grupos sete dias mais tarde, na Bélgica, com o Standard Liège.