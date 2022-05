Leipzig sem nada a perder em busca da primeira final

Domenico Tedesco não tem dúvidas. O Leipzig vai entrar esta noite em Ibrox sem nada a perder e muito a ganhar. Depois de vencer por 1-0 na 1ª mão, os alemães procuram a primeira presença numa final europeia e o técnico fez questão de relativizar o ambiente escaldante que proporcionam os adeptos escoceses. "Não temos medo, estamos ansiosos por isso", disse o treinador da equipa de André Silva, frisando: "Ninguém oferece nada numa meia-final. Ganhámos o primeiro jogo e foi muito difícil. Mas penso que este jogo será diferente."

Numa partida arbitrada por Artur Soares Dias, o Rangers vai tentar repetir o feito alcançado frente ao Sp. Braga, nos ‘quartos’ – também perdeu por 1-0 na 1ª mão –, para regressar a uma final, 14 anos depois de perdido a Taça UEFA para o Zenit. E Van Bronckhorst conta com o apoio dos adeptos. "Eles são sempre importantes para nós em casa e amanhã[hoje] será igual", lembrou o técnico.





Estado de espírito idêntico em Frankfurt apesar de o Eintracht de Gonçalo Paciência ter derrotado (2-1) o West Ham em Londres. "Com os fãs a puxarem por nós nas bancadas, iremos atrás da vitória desde o primeiro segundo. Temos que fazer um jogo ainda melhor do que o da 1ª mão", afirma Glasner, treinador do Frankfurt, enquanto Moyes, homólogo do West Ham, frisa: "Temos as mesmas chances do que eles e estamos tão pressionados quanto eles."