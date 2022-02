Liga Europa: Árbitro alemão no Lazio-FC Porto e espanhol no Sp. Braga-Sheriff

A Liga Europa volta ao calendário de FC Porto e Sp. Braga, esta quinta-feira, com os jogos da 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da prova e, esta terça-feira, a UEFA já divulgou os árbitros que nomeou para as partidas das equipas portuguesas frente a Lazio e Sheriff, respetivamente.Assim, o Lazio-FC Porto será dirigido pelo alemão Deniz Aytekin, que terá Christian Dietz e Dominik Schaal como assistentes. Martin Petersen será o 4.º árbitro e o VAR ficará a cargo de Bastian Dankert, assistido por Christian Dingert.Já o Sp. Braga-Sheriff estará da equipa de arbitragem espanhola liderada por José María Sánchez, com Raúl Cabañero e José Naranjo na qualidade de assistentes. O 4.º árbitro será Cesar Soto Grado, enquanto Alejandro Hernández estará no VAR assistido por José Luis Munuera.