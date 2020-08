Lopetegui deixa elogios ao Inter: «É uma equipa muito completa»

Julen Lopetegui fez esta quinta-feira a antevisão da final da Liga Europa entre o Sevilha e o Inter Milão. O técnico dos andaluzes não espera um jogo fácil e deixou elogios ao clube italiano.





"É uma equipa muito completa, com grandes jogadores e uma forma muito concreta de jogar, muito parecida com a equipa de Conte, capaz de atacar muito sem ter oportunidades de golos. Diz muito sobre a dificuldade do jogo e temos de estar muito completos. Vamos abordá-lo como sempre fazemos, fortalecendo as nossas virtudes e tendo um lado sólido e solidário que sabe entender o que acontece a cada momento. Um lado reconhecível que dará a sua melhor versão, porque o Inter vai exigir isso", alertou Lopetegui."Temos de ter humildade e respeito. No dia em que não estão lá, estamos a cometer um grande erro. Estamos cientes de que cada detalhe da final é importante e não é diferente de qualquer outro jogo deste tipo, mas o impacto é diferente. Temos de nos preparar e estar focados ofensiva e defensivamente, prontos para ultrapassar as dificuldades que o Inter nos vai colocar. O que nos impulsiona é a excitação, a ambição e a determinação de fazer um grande jogo. A partir daí veremos o que acontece, mas estamos focados no que temos de fazer", acrescentou o treinador espanhol.Instado a falar sobre Antonio Conte, Lotepegui foi taxativo: "Tem personalidade e impôs-a a todas as equipas e muitas delas importantes. O Inter joga como o treinador quer e está cheio de jogadores que estão a competir para ganhar a Serie A e a Liga dos Campeões", concluiu.A final entre o Sevilha e Inter Milão realiza-se esexta-feira às 20 horas no Rhein Energie, em Colónia, com arbitragem do holandês Danny Makkelie.