Lopetegui não controla sexo no Sevilha

Julen Lopetegui foi apanhado de surpresa na antevisão ao duelo entre Sevilha e Cluj, já que foi questionado se controla as relações sexuais dos seus jogadores antes dos jogos, mas reagiu com boa disposição. "Nem tenho tempo para controlar as minhas, quanto mais as dos outros", brincou o técnico, de 53 anos. Em relação ao encontro, o ex-FC Porto destacou o valor do adversário. "O Cluj é muito perigoso fora de casa. Temos de estar prontos para fazer um grande encontro, pois esta prova é especial para nós", analisou. Já os romenos, que contam com Camora e Luís Aurélio, tentam surpreender após o 1-1 na 1ª mão. "Precisamos de um milagre", assumiu o treinador Dan Petrescu.