Luís Castro convoca 21 jogadores para o embate com o Benfica na Luz

O Shakhtar viajou esta segunda-feira para Portugal com uma comitiva composta por 21 jogadores, onde ainda se regista a ausência do lesionado Solomon, que também não defrontou o Benfica na 1ª mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa.





Entre as escolhas do técnico Luís Castro, o destaque vai para a chamada do ex-leão Fernando.A segunda mão da eliminatória, que tem os ucranianos em vantagem (2-1), disputa-se na quinta-feira no Estádio da Luz. Esta quarta-feira, os mineiros de Luís Castro realizam o treino de adaptação ao recinto dos encarnados.Guarda-redes: Shevchenko, Pyatov e Trubin;Defesas: Kryvtsov, Khotcholava, Matviyenko, Ismaily e Dodô;Médios: Stepanenko, Taison, Marcos Bahia, Marlos, Tetê, Konoplyanka, Kovalenko, Alan Patrick, Maycon, Bolbat, Bondarenko e Fernando;Avançado: Junior Moraes;