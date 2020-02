Luís Castro: «Estou feliz por ter eliminado o Benfica mas não por ser o Benfica»

Luís Castro, treinador do Shakhtar Donetsk, considera que houve mérito do Shakhtar na passagem aos oitavos de final da Liga Europa, depois de empatar na Luz (3-3) e eliminar o Benfica.





"Não tivemos controlo do jogo na primeira parte. No primeiro tempo não conseguimos jogar, não pressionámos alto, não conseguimos parar o Benfica, não conseguimos controlar. Fomos apáticos. Corrigimos ao intervalo, anulámos os jogadores mais influentes e fomos uma equipa totalmente diferente. Conseguimos jogar no campo todo e mostrámos muito mais qualidade do que na primeira parte. A eliminatória é feita de dois jogos e muitas vezes olhamos para a segunda mão e esquecemos a primeira. Pode haver a tentação de olhar só para a primeira parte deste jogo, mas fomos melhores em Kharkiv e hoje na segunda parte, perante uma grande equipa que sempre disse que não estava em crise e hoje o provou aqui. O Benfica teve dificuldades, mas houve muito mérito nosso nessas dificuldades", disse o treinador português."Hoje foi determinante a dimensão psicológica do Shakhtar. Tínhamos o jogo perdido ao intervalo e tivemos a capacidade de nos reerguer e levar para a segunda parte um comportamento completamente diferente. A forma como os jogadores se movimentaram na segunda parte só foi possível devido à grande capacidade mental e de absorver toda a informação que lhes foi passada", acrescentou o timoneiro dos ucranianos."Enquanto português estou triste por três equipas não terem seguido em frente hoje na Liga Europa. Obviamente, estou feliz por ter eliminado o Benfica. Não por ser o Benfica, mas sim por ter sido o adversário do Shakhtar. Não sei quem são os possíveis adversários nos oitavos de final, mas agora tudo é possível. Venha o adversário que vier, estamos prontos para o defrontar", concluiu Luís Castro.