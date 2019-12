Lukaku anunciou que ia jogar a Champions, caiu para a Liga Europa e Luke Shaw agora ri-se

Luke Shaw e Romelu Lukaku foram companheiros de equipa no Manchester United, antes de o avançado belga se mudar para o Inter no último verão. Os italianos iam disputar a Liga dos Campeões e o ingleses a Liga Europa.Só que o Inter não conseguiu o apuramento na Liga Milionária, acabou por 'cair' para a Liga Europa e Luke Shaw aproveitou para dar as boas-vindas ao amigo, que até pode vir a defrontar esta época. "Bem-vindo de volta", escreveu o defesa inglês, partilhando um tweet antigo de Lukaku, em que o belga publicava um emoji sorridente e o acrónimo 'UCL' - UEFA Champions League., por 2-1, e acabou por ser remetido à Liga Europa. De pouco valeu aos italianos o golo marcado por Lukaku nesta partida...