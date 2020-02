Luz pode receber 50 mil

O Estádio da Luz deverá ter hoje uma assistência a rondar os 50 mil adeptos. Com a equipa em desvantagem, após o desaire no terreno do Shakhtar Donetsk (1-2), os adeptos continuam a acreditar na passagem aos oitavos-de-final da Liga Europa e irão apresentar-se em força para apoiar a equipa benfiquista. Apesar dos 50 mil adeptos presentes nas bancadas, refira-se, ainda, que o facto de a partida se realizar a meio da semana acaba por dificultar a presença de muitos benfiquistas no jogo de hoje.

As bancadas irão encher-se de vermelho e branco e, tal como era de esperar, os adeptos do clube da Luz irão estar em clara maioria. Ainda assim, a equipa do Shakhtar Donetsk irá ter cerca de 325 adeptos a apoiar e a ajudar o líder do campeonato ucraniano a segurar a vantagem alcançada na primeira mão.