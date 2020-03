Manchester United com Bruno Fernandes a comandar

Bruno Fernandes, médio do Manchester United, deve ser titular frente ao LASK Linz, na Áustria e como tem sido seu timbre, desde que chegou a Inglaterra, vai comandar a equipa de Ole Gunnar Solskjaer, que pretende que os seus jogadores estejam com a concentração no máximo, pois não vai haver público nas bancadas. "Vamos ter de criar o nosso próprio ambiente. Não tenho dúvidas de que os meus jogadores estão focados e prontos para jogar, mesmo sem os adeptos presentes", referiu.

Valérin Ismaël, técnico dos austríacos que enquanto jogador representou o Crystal Palace, abordou a importância deste encontro, que vai ter arbitragem de Artur Soares Dias, e lamentou a falta de apoio dos adeptos. "Para nós é o jogo do século, mas infelizmente é uma partida que vamos ter de disputar sem as nossas famílias e amigos presentes", sublinhou.