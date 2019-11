Mangala termina jejum de 632 dias

Eliaquim Mangala pode estar prestes a voltar aos relvados, 632 dias depois da última presença num encontro de futebol ao mais alto nível. O antigo central do FC Porto foi convocado por Celades para a partida do Valencia diante do Lille, agendada para quinta-feira, na Liga Europa. "Se tiver que jogar, está preparado", confessou o treinador.





Emprestado pelo Manchester City, o internacional francês, de 28 anos, lesionou-se gravemente num joelho em fevereiro de 2018 numa partida dos citizens diante do Crystal Palace. Com efeito, desde 2016/17 que Mangala não é opção de forma regular. Nessa temporada, realizou 30 jogos pelo conjunto che.Recorde-se que o defesa transferiu-se em 2014 do FC Porto para o Manchester City, por 30,5 M€.