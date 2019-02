Marcel Keizer: «Mais importante que as táticas são os jogadores»

Marcel Keizer acredita que o Sporting vai conseguir dar a volta à eliminatória e carimbar o passaporte para os oitavos de final da Liga Europa. O treinador dos leões afirma que não será fácil, mas que a sua equipa sabe que o que tem de fazer - marcar golos - e que "mais importante do que a tática são os jogadores"."A equipa tem de marcar. Não será fácil mas é muito claro o que temos de fazer. A primeira mão foi uma desilusão", afirmou o técnico dos leões na conferência de antevisão do jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa."Respeito a equipa do Villarreal, fizeram um resultado muito bom contra nós em Alvalade e também contra o Sevilha. Joga bem, um futebol organizado, com posse de bola. Vai ser difícil mas vamos ter de marcar. Não posso dizer qual será a nossa estratégia utilizada amanhã. Mas volto a referir que, mais do que a tática escolhida para cada jogo, o importante são os jogadores", defendeu Keizer, explicando a escolha da tática frente ao Sp. Braga que tanto deu que falar: "Iniciámos com o sistema em que vencemos todos os jogos, mas depois começou a correr mal. Por isso mesmo, avaliámos como estava a equipa e colocámos um novo sistema. Correu bem."Questionado sobre a importância desta partida no resto da temporada do Sporting, Keizer sublinhou: "É muito importante, como todos os jogos do Sporting. Queremos continuar na Liga Europa, mas também queremos continuar a lutar por todas as competições."