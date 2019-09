Mark Van Bommel: «Espero que marquemos muitos golos ao Sporting»

Mark Van Bommel garante que "não há favoritos" no jogo entre o Sporting e o PSV, mas mostra-se confiante no potencial da sua equipa para o jogo da primeira jornada do grupo D Liga Europa, esta quinta-feira, às 17h55."Nós temos muita qualidade ofensiva e estamos a melhorar. Agora não vamos sofrer mais mudanças no plantel, foi uma coisa que não me agradou, mas agora estamos melhores e a tentar marcar muitos golos. Não sei como o Sporting está a trabalhar mas desejo que marquemos muitos golos", afirma o treinador que admite que a saída de Marcel Keizer pode dificultar a sua missão: "cada treinador tem a sua filosofia. O Marcel já não está lá, mas tentámos analisar o Sporting o mais rápido possível. Creio que o principal é pensarmos em preparar bem o nosso jogo. Temos de pensar no adversário, mas temos de basear o nosso jogo em função da nossa qualidade".Recusando a destacar qualquer jogador do Sporting assinalando que está "satisfeito" com a sua equipa, o holandês valorizou a goleada alcançada no passado fim-de-semana, por 5-0, frente ao Vitesse . "É sempre bom ganhar 5-0, isso é impossível prever que isso aconteça. Amanhã espero um jogo bonito entre duas equipas, uma holandesa e uma portuguesa", acrescenta o treinador que também recusou facilidades face ao mau momento do Sporting: "Podem sofrer golos mas também marcam muitos".O antigo internacional holandês também defendeu que não "há muitas diferenças entre a Champions e a Liga Europa", e confirmou as ausências de Pereiro e Erik Gutiérrez por lesão.