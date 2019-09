Mark van Bommel: «Sporting teve também boas oportunidades»

O PSV Eindhoven arrancou a sua campanha na fase de grupos da Liga Europa com uma vitória sobre o Sporting, por 3-2, num duelo segundo Mark van Bommel os leões também se apresentaram em bom nível.





"A equipa [do PSV] está de parabéns e o público também. Os adeptos estiveram sempre connosco, e isso não acontece em todos os clubes. O Sporting teve também boas oportunidades, sobretudo na segunda parte. A grande penalidade deu-lhes confiança. A nossa equipa começou o encontro um pouco nervosa, mas depois os jogadores conseguiram estabilizar e 'pegar' no jogo. O momento do penálti foi difícil, mas também aí a resposta dos jogadores foi a melhor", declarou.