Maurizio Sarri: «Empatar 1-1 fora não é mau»

Maurizio Sarri, treinador do Chelsea, abordou o empate desta quinta-feira a um golo no terreno do Eintracht Frankfurt dizendo que a sua equipa alterou a forma de pensar o jogo no decorrer do primeiro tempo."1-1 fora não é mau. Mudámos a mentalidade na primeira parte. Nos primeiros 25 minutos estávamos apenas a gerir o 0-0", referiu.O técnico dos blues queria mais golos na Alemanha e já pensa nos cuidados a ter na segunda volta: "Tivemos três ou quatro boas oportunidades e podíamos ter marcado mais golos. Temos de seu cautelosos em casa e jogar com a mesma mentalidade dos últimos minutos da primeira parte e dos primeiros da segunda".