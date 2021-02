Mikel Arteta: «Sofremos muito mais do que devíamos, por culpa nossa»

Satisfeito pelo apuramento do Arsenal para os 'oitavos' da Liga Europa, após vitória por 3-2 diante do Benfica, Mikel Arteta considerou que os gunners mereceram o triunfo e que apenas tiveram o apuramento em risco por culpa própria. Até porque, no entender do espanhol, antes do golo as águias nada haviam feito.





"Estou muito contente. A equipa mostrou muito convencimento, coragem e vontade de ganhar. É para isso [ganhar] que estamos na competição. Merecemos passar. A Liga Europa é um dos principais objetivos. Na Premier League há muitos pontos ainda, matematicamente é possível, mas estar nesta competição vai ajudar-nos a estar vivos na Liga inglesa", começou por comentar o técnico do Arsenal.Por outro lado, Arteta assume que este triunfo foi importante. "Sim, necessitávamos muito desta vitória, porque poderíamos ter chegado a este jogo com uma vantagem maior, face às ocasiões que tivemos e deixámos no primeiro jogo. Hoje, outra vez, começamos a ganhar, temos o domínio absoluto e numa falta marcam um golo incrível. Antes do livre não tinham conseguido nada. Numa outra jogada larga, cometemos outro erro e a mentalmente é difícil, porque sabemos que temos de ir atrás de dois golos e vamos ficar expostos"."Sofremos muito mais do que devíamos, por culpa nossa. Colocámos o jogo numa posição difícil com a falta e o golo que lhes oferecemos e isso tornou a eliminatória muito complicada. Estou contente com a coragem que os jogadores demonstraram", considerou o técnico, que a finalizou abordou ainda aquilo que viu do Benfica."É uma equipa muito organizada e competitiva. Quando tem a bola, causa problemas. Não houve chave, mas sim muita vontade e crença. Cometemos dois erros em dois jogos e, por isso, a eliminatória decidiu-se nos últimos minutos."