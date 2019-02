Mitroglou não foi inscrito na Liga Europa e um dos 'culpados' é o... Benfica

Adversário do Benfica nos 16-avos-de-final da Liga Europa, o Galatasaray apresentou no final da última semana as suas mudanças na lista de jogadores para essa prova e nessas trocas houve algo que chamou a atenção de todos: a ausência de Kostas Mitroglou . Garantido no mercado de inverno ao Marselha por empréstimo, o avançado grego ficou de fora das escolhas e na Turquia rapidamente começaram a circular rumores de que o jogador estaria envolvido numa espécie de 'guerra' entre a direção do Gala e o treinador Fatih Terim. Contudo, ao que parece... a ausência na lista não se deveu a nada disso.Citando fonte próxima de Mitroglou, o portal Foot Mercato explicou que na base da decisão está o facto de jogador ainda ter uma ligação ao Benfica. "É muito simples. O Galatasaray vai defrontar o Benfica e Benfica ainda detém metade dos direitos do Mitroglou. Jogar contra os portugueses não seria correto", declarou a referida fonte, aludindo ao facto de o clube da Luz ter direito a 50% da verba de uma futura venda por parte do Marselha.