Morelos falha Sp. Braga e Hagi estará pronto... se o Rangers for à final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ianis Hagi e Alfredo Morelos não vão estar disponíveis para o jogo do Sp. Braga com o Rangers, esta quinta-feira (20h00), na 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Duas das principais figuras ofensivas dos escoceses estão lesionadas.Recentemente, o treinador Van Bronckhorst assumiu que não contaria com o colombiano Morelos durante algum tempo, devido a lesão numa coxa que o obrigou a utilizar moletas. Já Hagi, que não joga desde janeiro, conta estar disponível para disputar... a final, se o Rangers lá chegar."Se eles eliminaram o Dortmund, têm capacidade de disputar a final. O Ianis disse-me que ele jogará na final", afirmou o seu pai, Gheorghe, antigo jogador de Real Madrid, Barcelona, Galatasaray e Steaua Bucareste.Na eliminatória de há dois anos, Ianis Hagi fez dois golos ao Sp. Braga.