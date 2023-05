Mourinho desmente saída: «Neste momento não tenho nada, há zero contactos com outros clubes»

José Mourinho tem sido dado, com frequência, fora da Roma na próxima temporada, em particular como o novo treinador do Paris Saint-Germain. O técnico português esclareceu tudo na conferência de imprensa de antevisão da final da Liga Europa, diante do Sevilha, recordando o que aconteceu após sagrar-se campeão europeu pelo Inter Milão."Acho que se algum de nós tiver uma pergunta semelhante à sua, deve fazê-la a Mendilibar [n.d.r. treinador do Sevilha] porque ele não tem contrato para a próxima época. Falei com meus dois capitães e eles fizeram-me uma pergunta parecida com a sua. Respondi-lhes objetivamente. Eles não querem que eu responda, mas sabem o que eu quero. É uma situação diferente em relação ao Inter Milão porque não tinha assinado com o Real Madrid, mas estava tudo feito. Neste momento não tenho nada, há zero contactos com outros clubes. Penso no jogo de amanhã e no que quero para nós porque queremos jogar", vincou em conferência de impresa.Mourinho, de 60 anos, revelou também que Paulo Dybala poderá jogar "20 a 30 minutos" na final da Albânia e deixou elogios ao Sevilha, dando conta... da maior folha salarial do lado espanhol."Não digam isso porque não acredito [que a Roma tenha um orçamento maior]. É curioso porque tendo em conta os jogadores que o Sevilha tem... então devem ganhar pouco dinheiro. Nós temos miúdos da equipa de reservas. Se eles ganham menos do que Lamela, En-Nesyri ou Montiel, é porque os jogadores do Sevilha são mal pagados", referiu, de forma irónica.O treinador português atirou o favoritismo para o lado oposto, dando conta da dificuldade que a Roma atravessou esta temporada. "Somos uma equipa que nos últimos meses jogou quartos de final, meiasfinais, jogos sem descanso no campeonato. Sem tempo para nos recuperarmos e ir jogando sem descanso. A história não joga e o meu colega Mendilibar pensa de forma diferente porque acredita que a história o torna favorito", disse, aludindo às conquistas do Sevilha na Liga Europa, o rei de títulos na competição: seis.