Mourinho: «Há mais qualidade e atenção mas do ponto de vista desportivo não é justo»

O Tottenham decide hoje com o Antuérpia o primeiro lugar do Grupo J, posição que poderá evitar algum ‘tubarão’ na próxima fase, já a eliminar. “Não acho que devemos ter medo de jogar contra alguma equipa na próxima fase, mas é claro que se pudermos evitá-los será uma vantagem”, admitiu Mourinho , crítico em relação ao modelo da competição, que acolhe, a partir dos 16 ‘avos’, oito clubes provenientes da Champions. “Mesmo que fosse a minha equipa sentia o mesmo, ainda que reconheça que traz qualidade à competição. Há mais qualidade, há mais atenção, mas do ponto de vista desportivo não é justo que uma equipa que não tem sucesso numa competição possa passar para outra. Deveria esperar pela época seguinte”, vincou o técnico português.

Uma das dessas equipas é o Manchester United, de Bruno Fernandes, eliminado após o desaire em Leipzig, e que Mourinho aponta como candidato a erguer o troféu da Liga Europa, que o português conseguiu quando comandou os red devils. “Agora o Manchester United torna-se num dos favoritos a vencer a competição. As equipas que caem da Champions para a Liga Europa são sempre fortes e normalmente não pertencem a este nível de competição. Tinham um grupo complicado com PSG e Leipzig, todos sabíamos que não ia ser fácil e que uma equipa top iria descer.”