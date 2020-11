Mourinho pede atitude na visita ao Ludogorets

O Tottenham ocupa a 2ª posição do Grupo J da Liga Europa, devido à derrota frente ao Antuérpia, e José Mourinho quer uma resposta à altura. Os spurs visitam hoje o Ludogorets, num jogo em que o Special One promete entrar “com a máxima força”. “Só pensamos em ganhar! No outro jogo, o problema foi a atitude dos jogadores. Já defrontámos o 2º classificado da Bulgária [Lok. Plovdiv] e foi duro. Contra o Ludogorets, nove vezes campeão seguido, também vai ser”, perspetivou.

O técnico, de 57 anos, não pode contar com Aurier e Reguilón, mas confia nos jogadores disponíveis: “Estamos numa boa fase. O Bale esteve bem no encontro da liga [vitória 2-1 sobre o Brighton] e mereceu elogios, por exemplo. Queremos ir o mais longe possível!” De resto, o Special One criticou a paragem de seleções que se avizinha e deixou uma resposta a quem apontou o dedo a Kane frente ao Brighton. “O Kane foi inteligente no penálti porquê? Estava em posição de controlar a bola e o Lallana foi imprudente. O Kane só quer marcar golos. Falem do Liverpool, United, City e outros jogadores ‘inteligentes’ a sacar penáltis! Não de nós”, reiterou.

Reguilón não quer irritar luso

Sergio Reguilón abordou a relação com Mourinho: “É muito boa a relação, genial até! Gosto deste tipo de treinador que é exigente, intenso... Vejo-o feliz e espero que não se aborreça”, vincou. O lateral falou ainda sobre a adaptação de Bale nos spurs: “Está muito feliz! No centro de treinos até há vários campos de golfe e disseram que é por causa dele [é fã de golfe]...”