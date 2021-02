Mourinho revela "história incrível" do menino Scarlett que assistiu Vinícius aos 16 anos

José Mourinho viu o Tottenham carimbar esta quarta-feira o passaporte para os oitavos-de-final da Liga Europa após uma goleada caseira (4-0) ao Wolfsberger. O treinador português deixou, após o apito final, rasgados elogios a Dane Scarlett, um jovem de apenas 16 anos que alinhou por apenas nove minutos... mas ainda foi a tempo de assistir Carlos Vinícius para o último golo da noite.





"Tenho de começar pelo fim. Outra vez o Scarlett! Ele é um jogador fantástico, um miúdo com um talento incrível. Foi a estreia do Lavinier, a estreia do John e se a história que me contaram é verdade, trata-se de uma história incrível. Ele chegou ao clube aos sete anos e 10 anos depois, joga neste estádio, na Liga Europa. Por isso, parabéns à academia e a todos os miúdos. No final, eles são todos amigos, têm todos o mesmo sonho e quando algum atinge o sonho, acredito que todos os outros se sente felizes", frisou o técnico dos spurs que viu Scarlett cumpriu a terceira presença oficial pelo emblema londrino.