Mourinho: «Vantagem não é assim tão confortável»

José Mourinho, treinador do Tottenham, deixou um aviso ao seu plantel, na antevisão da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, frente ao Dínamo Zagreb, mesmo depois de ter vencido o primeiro jogo por 2-0.





"Vantagem não é assim tão confortável. Sinto que está tudo em aberto. Se a minha equipa tivesse perdido 2-0 fora, não sentiria que estava tudo resolvido", começou por dizer o técnico português.Mourinho confirmou ainda que não vai promover muita rotação e indicou que Harry Kane vai ser titular. No entanto, há uma situação com o avançado inglês que preocupa o treinador, de 58 anos."Espero que Kane e Southgate [selecionador inglês] possam chegar a um entendimento", frisou o técnico que não quer perder o artilheiro, por causa de uma quarentena obrigatória, no regresso a Inglaterra. Com Heung-min Son, avançado sul-coreano, a situação é um pouco diferente, com Mourinho a admitir que pode impedir o jogador de se juntar à sua seleção, nesta pausa internacional.