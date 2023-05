Mourinho: «Vão ver-me aqui outra vez durante muitos anos»

José Mourinho disputa a segunda final europeia em anos consecutivos, esta quarta-feira, ao serviço da Roma. O treinador português sublinhou a importância do feito e deu conta que tal facto só está ao nível dos "clubes grandes"."Trabalhamos arduamente todos os dias para construir a história da Roma e duas finais europeias consecutivas é algo que apenas grandes clubes com uma grande história se podem gabar. E mesmo para eles não é fácil. Para nós, ter sucesso nessa proporção é muito importante", frisou à Sky Sport Itália.O 'Special One', de 60 anos, procura o sexto título europeu da carreira e garantiu que não é tempo de dizer adeus."Continuo a dar tudo de mim. Não estou pronto para me reformar, de forma nenhuma. Estou no futebol há tantos anos que as pessoas pensam que estou velho. Talvez elas vejam o meu cabelo branco e pensem que estou velho por causa disso, mas não tenho idade suficiente para pensar em abandonar. Vão ver-me aqui outra vez durante muitos anos", reforçou Mourinho, que quer ver os adeptos romanos a sorrir."Estou no futebol há tanto tempo mas isto é novo para mim. Agora, já não penso o que posso ganhar mas na felicidade que posso dar aos adeptos da Roma. É uma cidade que vive e respira futebol. Roma é um estado de espírito, de pertença, de fazer parte de algo", sublinhou o técnico que ganhou a Taça UEFA ao serviço do FC Porto e a Liga Europa pelo Manchester United.