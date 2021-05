Nadal defende-se após congratular Villareal: «Rivalidades do passado não fazem sentido»

Rafael Nadal, tenista espanhol, veio defender-se depois de ter sido criticado por dar os parabéns ao Villareal pela conquista da Liga Europa, frente ao Manchester United.





¿El Villareal? Para mí las rivalidades ancladas en el pasado no tienen sentido. Un equipo español ganó y me alegro por ello. Por cierto, este es el video que envié desde Roma al entrenador del Mallorca de apoyo a los jugadores. Creo que se mostró en el vestuario antes del partido pic.twitter.com/Q6AKxCyX6r — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 27, 2021

"Villareal? Para mim estas rivalidades do passado não fazem sentido. Uma equipa espanhola venceu e estou contente por eles", referiu.Nadal aproveitou ainda para sublinhar que enviou um vídeo ao treinador do Mallorca, onde destacou a "fantástica temporada" da equipa, que subiu de divisão e vai disputar a LaLiga no próximo ano.Recorde-se que este conflito entre as duas equipas já vem de 2010, ano em que o Mallorca ia disputar a Liga Europa antes de entrar em falência, sendo que este fator fez com que fosse a equipa do Villareal a ficar com o lugar na competição.