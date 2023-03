Não há cá brincadeiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não há cá poupanças nem brincadeiras! O Manchester United chega a Sevilha com uma boa almofada (4-1) mas Erik ten Hag não dá como consumado o apuramento para os ‘quartos’ da Liga Europa.





"É um jogo sério, jogaremos com a nossa melhor equipa. Se vou poupar Casemiro e Bruno Fernandes (ambos em risco de exclusão)? Não! Vão jogar os dois, pois o Betis tem capacidade para recuperar a desvantagem. Portanto, temos que repetir a exibição e o resultado de Old Trafford", diz o técnico holandês, que não conta com Martial, Antony (doente) e Garnacho (vai parar várias semanas).

Manuel Pellegrini tem consciência da difícil missão do Betis. "Há que fazer um jogo inteligente e não querer marcar três golos em cinco minutos. O mais importante é acreditar", refere o técnico chileno, que deve lançar William Carvalho de início.