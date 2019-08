Niels Frederiksen: «A perder por 2-0 já não pensámos que seria possível»

Niels Frederiksen, treinador do Brondby, admitiu que a sua equipa ainda partia com alguma esperança para o duelo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa (derrota por 3-1 com o Sp. Braga), mas essa esperança perdeu-se quando os dinamarqueses partiram para o descanso a perder por 2-0. O técnico considerou ainda que o duelo dos minhotos com o Spartak Moscovo vai ser equilibrado.





"A perder por 2-0 já não pensámos que seria possível. O nosso plano era chegar em vantagem ao intervalo, mas a perder por 2-0, seria muito difícil marcar quatro golos, por isso decidimos fazer algumas substituições ao intervalo.É difícil dizer se o Braga pode passar à fase de grupos. Temos de admitir que foi mais forte que nós, mas também sabemos que o Spartak de Moscovo é uma equipa muito difícil. Mas sim, tem possibilidades", disse.