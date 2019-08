Niels Frederiksen: «Sabemos que é difícil, mas não impossível»

O treinador do Brondby, Niels Frederiksen, disse esta quarta-feira que é difícil eliminar o Sporting de Braga na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, após a derrota por 4-2 da primeira mão, mas não é impossível."É sempre difícil prever o que se pode esperar, mas queremos ganhar certamente, embora sabendo que vai ser difícil. Os jogadores têm que saber que há duas palavras: difícil e impossível. Sabemos que é difícil, mas não impossível", disse o técnico na antevisão ao jogo de quinta-feira.Niels Frederiksen disse ainda que é importante que a sua equipa não entre em campo a pensar que tem que marcar três golos: "É importante pensar só neste jogo, tentar marcar golos e depois vemos como o jogo se desenvolve. Gostávamos muito de seguir para o play-off."Instado sobre o que o Brondby tem que fazer de diferente em relação à primeira mão, o treinador considerou que a exibição da sua equipa "foi muito boa, com exceção dos três últimos minutos", período em que "concedeu dois golos fáceis" aos minhotos."Temos que ser melhores a defender, mais sólidos para termos chances, mas criámos ocasiões suficientes na primeira mão", disse.Questionado sobre se o Braga pode relaxar dado o resultado conseguido na primeira mão e o facto de ter um jogo importante para o campeonato português no domingo, em casa do Sporting, o técnico dinamarquês considerou que não."Não penso que vão estar relaxados, nenhuma equipa pensa que vai ser fácil numa competição como esta", disse.Dominik Kaiser, autor dos dois golos dos dinamarqueses no primeiro jogo, mostrou também crença numa reviravolta."É um jogo, é a segunda mão, e queremos ganhar aqui. Na semana passada, o resultado não foi bom para nós, mas acredito que o resultado começa 0-0 e depois veremos", disse.O avançado Mikael Uhre e o médio Tibbling são baixas no terceiro classificado do campeonato dinamarquês devido a lesão.Sporting de Braga e Brondby defrontam-se a partir das 19:45 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo russo Aleksei Eskov.