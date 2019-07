Nulo na primeira mão do duelo de onde sairá o adversário do V. Guimarães

Os luxemburgueses do Jeunesse Esch e os cazaques do Tobol empataram esta quarta-feira 0-0 no Luxemburgo, em encontro da primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga Europa.





A segunda mão do embate do qual sairá o adversário do V. Guimarães na segunda pré-eliminatória disputa-se a 18 de julho, na Astana Arena, no Cazaquistão.A formação minhota entra em ação em 25 de julho e 01 de agosto, com a primeira mão no Luxemburgo ou no Cazaquistão e a segunda no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.