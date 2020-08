Nuno: «Estou orgulhoso dos rapazes»

Naturalmente desapontado pelo desaire do Wolverhampton diante do Sevilha, que ditou o adeus à Liga Europa, Nuno deixou claro que a saída da prova não lhe retira o orgulho nos seus futebolistas, que no seu entender tudo deram para tentar o apuramento.





"Estamos frustrados... Sofrer nos últimos minutos é algo que já nos aconteceu várias vezes. Temos de ter foco nas bolas paradas. Mas estou orgulhoso dos rapazes, pois defrontrámos uma equipa dura e tivemos momentos, pequenos detalhes, pequenas margens. Isso aconteceu no futebol. Chegamos tão longe e agora acabou. Vamos descansar e olhar ao futuro. Precisamos de mais jogadores para nos ajudarem, pois temos um plantel pequeno", considerou o técnico, à BT Sport."O Sevilha fez-nos correr, tivemos de nos esforçar imenso, mas os jogadores deram tudo e a certos momentos as pernas e o cérebro não funcionam tão bem. Temos de estar orgulhosos deles, admitir os erros que cometemos durante a época que temos de retificar, de forma a conseguirmos competir ao alto nível. Temos de trabalhar mais e tornarmo-nos mais fortes. Estamos aqui porque fizemos as coisas bem na época passada. O futebol europeu é algo que procuramos, pois queremos evoluir e competir com os melhores. A Premier League já é desafiante o suficiente, é como jogar a Champions todas as semanas", finalizou.