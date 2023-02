Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

O caricato autogolo do guarda-redes do Leverkusen frente ao Monaco Hradecky 'adormeceu na praia' e com a pressão de Embolo acabou por introduzir a bola na própria baliza





• Foto: Frame: Sport TV