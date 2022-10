O inacreditável autogolo de Malang Sarr que deu início ao descalabro do Monaco em Trabzon

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Monaco sofreu a derrota mais surpreendente desta noite de Liga Europa, ao cair com estrondo na visita ao reduto do Trabzsonpor. 4-0 foi o resultado final, numa goleada que começou a ser construída aos 44', mercê de um autogolo inacreditável da autoria de Malang Sarr, defesa central que já atuou no FC Porto.