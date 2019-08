Oleg Kononov desvaloriza questões táticas: «O que importa é o resultado»

O treinador do Spartak de Moscovo disse esta quarta-feira que "o que importa é o resultado", na antevisão ao jogo com o Sporting de Braga, na quinta-feira, da primeira mão do playoff de acesso à Liga Europa."Queremos fazer um jogo muito sério com um adversário com muita experiência nas competições europeias e, por isso, estamos a preparar-nos da forma mais séria possível", afirmou Oleg Kononov, na conferência de imprensa para o jogo de quinta-feira.Oleg Kononov disse ter "um grupo muito bom mentalmente" e "focado em jogar futebol", tendo relativizado as questões táticas: "o que importa é o resultado, pensamos sempre em ganhar."O Spartak de Moscovo vem de uma vitória caseira no campeonato sobre o rival CSKA de Moscovo (2-1), na segunda-feira, e o técnico lembrou ter menos um dia para recuperar do que o Sporting de Braga, garantindo, ainda assim, "estar tudo a postos".Dada a importância dos golos fora nas competições europeias, o treinador foi questionado sobre se se pode esperar uma equipa russa a querer marcar em Braga, mas Oleg Kononov disse que o Spartak quer primeiro não sofrer, mas também marcar se possível.O treinador considerou o Braga uma equipa "bem equilibrada, com jogadores experientes, mas também com jovens, que joga bom futebol, com boas transições ofensivas"."Vimos os últimos jogos e, com o Sporting, o Braga mostrou um futebol muito bom", afirmou.O médio Roman Zobnin desvalorizou o facto de a equipa ter jogado na segunda-feira e ter menos um dia de descanso."Temos trabalhado muito intensamente nas últimas semanas e não vai ser fácil amanhã [quinta-feira], principalmente depois do jogo com o CSKA, mas é possível encontrar forças dentro de cada um para fazer um bom jogo. Estamos acostumados a trabalhar neste ritmo físico e a estatística comprova isso", disse.O médio holandês Gus Til e o avançado sueco Jordan Larsson são baixas no Spartak de Moscovo, porque já jogaram esta época por outros clubes nas provas europeias.Sporting de Braga e Spartak de Moscovo defrontam-se a partir das 19:45 de quinta-feira, na primeira mão do 'play-off' da Liga Europa, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo espanhol Xavier Estrada Fernandez.