Oleg Kononov: «Futebol português é bom, tem qualidade, as equipas têm muitos títulos»

Oleg Kononov considera que o jogo entre Sp. Braga e Spartak Moscovo, que acabou com vitória da equipa portuguesa por 1-0, foi equilibrado, lamentando o golo minhoto no único erro que a sua equipa cometeu. O treinador da equipa russa deixou ainda elogios ao futebol português."Foi um jogo difícil para nós, perdemos, mas em geral o jogo foi equilibrado. Não conseguimos concluir alguns dos nossos ataques, mas na defesa fomos muito sérios, exceto no golo.Culpado no golo? Vamos ver quem falhou, mas o erro nasceu antes.(Questão física) Tivemos um dérbi na segunda-feira, o voo de cinco horas, o fuso horário, o muito calor, foi tudo muito difícil e teve impacto no estado dos jogadores. Futebol português é bom, sério, tem qualidade, as equipas têm muitos títulos. Resultado foi inadmissível, mas temos mais uma chance em Moscovo", disse.