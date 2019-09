Os árbitros para mais uma jornada da Liga Europa de Sporting, FC Porto, Sp. Braga e V. Guimarães

Na Liga Europa, competição que decorre na quinta-feira, o russo Sergey Karasyov vai estrear-se a apitar jogos do FC Porto, dirigindo na Holanda a visita dos vice-campeões portugueses ao Feyenoord, da segunda jornada do grupo G.Em Alvalade, na receção do Sporting aos austríacos do LASK, da segunda ronda do grupo D, vai estar o árbitro luxemburguês Alain Durieux.O suíço Adrien Jaccottet vai arbitrar a receção do Sp. Braga ao Slovan Bratislava, do grupo K, e o romeno Radu Marian Petrescu dirigirá, em Guimarães, o jogo entre o Vitória local e os alemães do Eintracht Frankfurt.O português Tiago Martins foi nomeado para dirigir o jogo do grupo J entre os austríacos do Wolfsberger e a Roma, que é orientada pelo português Paulo Fonseca.