Os possíveis adversários do FC Porto nos 'oitavos' da Liga Europa

O FC Porto já conhece os possíveis adversários nos oitavos de final da Liga Europa. Embora os jogos do playoff ainda não tenham terminado, os dragões, na condição de apurados e não cabeças-de-série, já sabem que irão enfrentar um dos oito vencedores dos grupos da Liga Europa. Quanto ao Sp. Braga, luta ainda pela qualificação e, caso consiga ultrapassar o Sheriff, ficará no mesmo lote dos portistas.Conheça em baixo a lista de equipas que poderão calhar ao FC Porto no sorteio, agendado para amanhã (11h, hora portuguesa).- West Ham- Lyon- Monaco- Bayer Leverkusen- Eintracht Frankfurt- Spartak Moscovo- Estrela Vermelha- Galatasaray- RB Leipzig- Atalanta- FC PORTO- Sevilha*Restam quatro vagas por apurar