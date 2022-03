Os possíveis adversários do Sp. Braga nos 'quartos' da Liga Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está fechada a primeira vaga de jogos da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, com já cinco equipas apuradas para os quartos-de-final, entre as quais o Sp. Braga - após eliminar o Monaco . Mais logo o FC Porto também pode juntar-se ao lote, caso consiga bater o Lyon. Conheça aquelas que são, por agora, as quatro equipas possíveis adversárias dos minhotos.- Sp. Braga- Rangers- RB Leipzig- Atalanta- Barcelona- Eintracht Frankfurt/Betis- Lyon/FC Porto- West Ham/Sevilha