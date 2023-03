Palhinha e o Arsenal-Sporting: «Também ninguém esperava que fôssemos campeões e acabámos por surpreender...»

João Palhinha, médio internacional português do Fulham, assumiu estar confiante no apuramento do Sporting para os quartos de final da Liga Europa. Ainda assim, em entrevista à Sport TV, o camisola 26 dos cottagers alertou para a qualidade existente no plantel dos gunners e para o ambiente que os leões enfrentarão no Emirates Stadium.





"O Sporting está muito bem servido com os jogadores que tem, quer no meio-campo, quer na defesa. Acho que o Sporting tem um grupo muito bom, com excelentes jogadores em todas as posições e acho que está muito bem servido. Irei torcer para que o Sporting ganhe amanhã, mas não vai ser fácil. O Sporting também se bateu bem no primeiro jogo, acredito que possam dar uma boa resposta. O ambiente onde vão jogar é um grande ambiente, de Champions, mas o Sporting também acaba por já estar habituado a este tipo de ambientes, principalmente nos últimos anos, por ter jogado Champions, por estar inserido neste tipo de competições. Mostra bem o que tem sido o crescimento do clube. Espero amanhã um Sporting forte e capaz de dar uma boa resposta", atirou o médio luso, confirmando a sua presença no estádio amanhã: "Irei estar, sim [nas bancadas]. Irei estar com a minha mulher e com o meu filho e espero que o Sporting seja feliz no final do jogo.""O Arsenal também tem muito mérito no que tem vindo a fazer, já não víamos um Arsenal desta envergadura há bastante tempo. É uma equipa com muitas soluções. Foi buscar jogadores de muita qualidade. O que tem vindo a fazer na Premier League é demonstrativo da qualidade do plantel. Acho que vai ser um excelente jogo entre duas grandes equipas. E no fundo é o Sporting ter a ambição de poder ganhar algo que não tem a pressão para ganhar. A pressão está do lado do Arsenal e não do Sporting porque toda a gente espera que o Arsenal passe à próxima fase com máxima naturalidade. Por isso é que eu falo da palavra ambição, naquele ano ninguém esperava que fôssemos campeões e acabámos por surpreender toda a gente. Eu acho que desta maneira também muita gente não espera que o Sporting passe, mas acho que com ambição e crença até ao final do jogo pode dar uma excelente resposta", terminou.