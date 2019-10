Paulo Fonseca cauteloso

Quem é o Wolfsberger? Deve ter sido esta a pergunta que muitos fizeram quando esta equipa de uma cidade com apenas 25 mil habitantes no sul da Áustria conseguiu o inédito apuramento para uma fase de grupos de uma competição da UEFA. Mas depois do jogo de estreia na Liga Europa, os austríacos colocaram o seu nome no mapa do futebol europeu ao vencerem na Alemanha o mais badalado Borussia Mönchengladbach por 4-0.

Por este motivo, Paulo Fonseca mostra-se cauteloso na antevisão do jogo na Áustria.

"Esperamos obviamente um adversário difícil. Uma equipa que vai ganhar ao Borussia por 4-0 de certeza que tem qualidade. Vi vários jogos [desta equipa], como fazemos sempre com todos os adversários. Reconheço que fiquei surpreendido pela positiva com o valor desta formação. À partida, no sorteio, as pessoas não deram muito valor ao Wolfsberger, mas aquilo que eu pude comprovar é que é uma bela equipa como mostrou frente ao Borussia. Ninguém esperava aquele resultado", disse o técnico da Roma.

Paulo Fonseca foi também avisado de que esta equipa tem semelhanças com a Atalanta, emblema que infligiu a última derrota (0-2) à Roma. "É engraçado que houve aqui alguém na comitiva que me disse :‘Míster, nós vamos jogar contra a Atalanta da Áustria’. É uma equipa muito agressiva, forte nos duelos, mas ligeiramente diferente. Percebo a comparação porque é uma equipa muito lutadora, mas penso que vão ser jogos ligeiramente diferentes."

Evolução meteórica

Fundado em 1931, o Wolfsberger está longe de ser um dos emblemas históricos da Áustria. Conseguiu o inédito apuramento para a 1ª Divisão em 2012 e, em 2014, beneficiou de uma parceria com uma empresa de biocombustíveis para dar o salto qualitativo. Em 2015/16 chegaram ao playoff de apuramento para a Liga Europa, mas foram eliminados diante do Dortmund (0-6 no agregado). Na época passada conseguiram a melhor classificação de sempre; um terceiro lugar e o apuramento para a fase de grupos. "Não temos medo", avisou o técnico Gerhard Struber.