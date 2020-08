Paulo Fonseca elogia Lopetegui

A Roma defronta amanhã o Sevilha em Duisburgo (Alemanha) e Paulo Fonseca salientou o histórico de sucesso dos espanhóis na competição, elogiando também Julen Lopetegui que foi o seu sucessor no FC Porto. "O Sevilha é uma grande equipa que conhecemos bem. Ganharam este título três vezes nos últimos seis anos, o seu passado recente no torneio demonstra a sua força. Conheço bem Lopetegui, tanto no plano pessoal como profissional. Foi o treinador que me substituiu no ano seguinte à minha passagem pelo FC Porto. Temos boa relação e é um técnico que admiro muito", destacou em entrevista ao ‘AS’.





O português quer colocar a Roma nos ‘quartos’ e ao jornal espanhol falou sobre as suas referências. "Jorge Jesus é um dos treinadores que me influenciaram muito, principalmente nos aspetos defensivos. Mourinho é e continua a ser o treinador de referência para todos os portugueses, por tudo que ganhou e conseguiu. Mas, pelo nível de jogo, sempre disse que sou um grande admirador de Guardiola. Para mim, é único", destacou Fonseca.