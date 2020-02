Paulo Fonseca garante união na Roma

Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, a Roma vive uma crise de resultados, mas Paulo Fonseca garante que a relação com o plantel "continua a ser muito boa", ao contrário do que foi veiculado pela imprensa italiana. "É fácil inventar esse tipo de problemas. Estamos aqui para trabalhar com honestidade. Não escondemos nada", salientou o técnico dos italianos, na antevisão ao duelo com o Genk.

Na Serie A, os romanos ocupam o quinto lugar, pelo que a Liga Europa ganha uma importância extra. Mas o português deixou uma ressalva. "Esta prova pode ser uma salvação para chegarmos à Champions, mas ainda é possível apurarmo-nos através da liga", apontou.