Pedro Martins arrasa os jogadores do Olympiacos após desaire com o Antuérpia

No Grupo D, os treinadores portugueses vão seguir caminhos diferentes. O Olympiacos de Pedro Martins perdeu (0-1) frente ao Antuérpia e terminou o grupo no 2º lugar. A equipa grega vai agora disputar o playoff de acesso aos ‘oitavos’ com uma equipa que cai da Liga dos Campeões.

Com Dinis Almeida a titular, Balikwisha (7’) garantiu a única vitória dos belgas, que terminam a fase de grupos na última posição. Do lado do Olympiacos, Rony Lopes foi chamado ao onze, enquanto Rúben Semedo não foi convocado. Pedro Martins foi muito crítico com a sua equipa. "Obrigado aos nosso adeptos por apoiarem-nos numa exibição tão má. Foi um jogo péssima", disse o técnico.

Para a Conference League segue o Fenerbahçe de Vítor Pereira. O clube turco empatou em casa (1-1) frente ao Eintracht Frankfurt. Sow (29’) marcou para os alemães, com Berisha ( 42’) a fazer o empate. Gonçalo Paciência foi a jogo aos 60 minutos.