Pedro Martins confia em surpresa

Na última vez em que o Olympiacos visitou o Arsenal (2015), a formação grega saiu do Emirates com uma vitória e Pedro Martins acredita que tal pode voltar a acontecer na Liga Europa. Antes do duelo em Londres, o técnico, de 49 anos, garantiu que a sua equipa tem capacidade para se superiorizar ao Arsenal. "Nós somos o Olympiacos e vamos mostrá-lo em Londres! Em Inglaterra, viram os nossos jogos com o Tottenham na Champions e perceberam o valor da nossa equipa. Temos um grupo forte, vivemos um excelente momento e acredito que podemos bater o Arsenal", ressalvou em entrevista ao portal Goal.

Além disso, o treinador luso vincou as melhorias dos gunners com Arteta: "Melhoraram muito em termos defensivos." Já Mikel Arteta prometeu "algumas mexidas" no Arsenal, mas uma "equipa rigorosa".